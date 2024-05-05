أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنه "أثناء قيام عدد من اهالي البلدة بتفقد منازلهم ومحالهم التجارية والاضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات المتواصلة على البلدة منذ 7 اشهر، اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، محدثا دمارا هائلا وموقعا 3 شهداء لغاية الساعة، وعددا من الجرحى وجميعهم من المدنيين".
وبحسب المراسل، عملت فرق الاسعاف والانقاذ على اجلائهم الى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني اعمالها في البحث ورفع الانقاض بحثا عن احد المفقودين.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": 3 شهداء مدنيين وعدد من الجرحى جراء الغارة الإسرائيلية على ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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