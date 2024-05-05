فضل الله دعا القضاء الى معالجة المشكلة المتعلقة بالاعتداء على الأطفال بكل جدية وحزم

أكد السيد علي فضل الله، خلال لقائه وفدا من "لقاء الخير" الذي ضم مجموعة من الأطباء، على "ضرورة استعادة رجال الدين لدورهم التوعوي والارشادي والتوجيهي بعدما استغرقوا في تفاصيل السياسية"، مشددا على "ضرورة تضافر جهود علماء الدين والاجتماع والتربية وتوحيدها لتحصين هذا المجتمع وحماية هذا الجيل من الاستغلال الذي يتعرض له".

ودعا فضل الله، إلى "ضرورة تماسك الأسرة لافتا إلى الدور الكبير للوالدين في الحفاظ على أولادهم وحمايتهم وتحصينهم من خلال مراقبتهم وتوعيتهم منعا لأي استغلال أو ابتزاز قد يتعرضون له من قبل من يريد تدمير قيمنا ومفاهيمنا والعمل على تفكيك المجتمع اللبناني وضربه".

ودعا الدولة إلى "تحمل مسؤوليتها في العمل على حماية الامن الاجتماعي للوطن"، داعيا القضاء إلى "معالجة المشكلة الأخيرة المتعلقة بالاعتداء على الأطفال بكل جدية وحزم".