المتروبوليت الصوري والأب المر ترأسا قداسَي عيد الفصح في زحلة وطليا

أحيت الطّوائف المسيحيّة الّتي تتبع التّقويم الشّرقي، ​عيد الفصح​ المجيد من خلال قداديس أُقيمت في كنائس البقاع. ففي ​زحلة​، ترأس راعي أبرشيّة زحلة وبعلبك وتوابعهما للرّوم الأرثوذكس المتروبوليت ​أنطونيوس الصوري​ قدّاس الفصح المجيد في كاتدرائيّة القدّيس نيقولاوس في زحلة. وفي بعلبك، ترأس الأب يوسف المر قدّاس عيد الفصح في كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة ​طليا​.

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