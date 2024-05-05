شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفاة رجل صدم بوابة البيت الأبيض بسيارته والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت السلطات الأميركية وفاة رجل، بعد أن اصطدمت سيارة كان يقودها ببوابة البيت الأبيض مساء السبت.

وذكر جهاز الخدمة السرية الأميركي في بيان، أنه عثر على السائق ميتا داخل السيارة، بعد الحادث الذي وقع عند البوابة الخارجية للبيت الأبيض وفقا لـ “سكاى نيوز عربية”.

وقال الجهاز إنه نفذ عدة بروتوكولات أمنية، وإنه لا يوجد أي تهديد على البيت الأبيض.

لم يتسن لوكالة “أسوشيتد برس” التعرف على هوية سائق السيارة حتى الآن.

وقال جهاز الخدمة السرية إنه سيواصل التحقيق في الحادث، بمشاركة شرطة واشنطن.