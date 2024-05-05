شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أنشطة إرهابية

الدمام - شريف احمد - لقي 6 مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في مقاطعة وزيرستان.وبين أن الإرهابيين الذين قُتلوا كانوا نشطين في العديد من الأنشطة الإرهابية بما فيها قتل المدنيين واستهداف قوات الأمن.وأضاف أن قوات الأمن دمرت مخابئ الإرهابيين، وتجري عمليات أمنية للتطهير وللقضاء على أي إرهابيين آخرين في تلك المنطقة.