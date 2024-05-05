إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بكاليفورنيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة سبعة أشخاص إثر وقوع حادث إطلاق نار بمدينة "لونج بيتش" بولاية كاليفورنيا.

وأوضحت إدارة شرطة "لونج بيتش" - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم، الأحد، - أن المشتبه به لاذ بالفرار قبل وصول رجال الشرطة إلى موقع الحادث، مضيفة أنه لم تتوافر أي معلومات في الوقت الحالي عن الجاني أو دوافعه.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل أربعة مصابين إلى المستشفيات في حالة حرجة، بينما يُعالج المصابون الثلاثة الأخرون من إصابات غير خطيرة.

اقتحمت الشرطة الأمريكية جامعة كاليفورنيا واعتقلت عددا من المعتصمين المطالبين بوقف الحرب على غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، انتشرت الشرطة الأمريكية في عدة جامعات أمريكية لتفريق مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وانتشر مقطع فيديو للشرطة المحلية وهي تطوق مظاهرة في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، بينما كان المتظاهرون يرددون عبارات وشعارات داعمة لفلسطين.

كما أبلغت جامعة كاليفورنيا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أن الدراسة يومي الخميس والجمعة ستكون عن بعد بسبب المظاهرة الحاشدة الداعمة لفلسطين، حيث انتشرت شرطة لوس أنجلس بأعداد كبيرة أمام جامعة كاليفورنيا بينما يرفض المعتصمون المغادرة.

ويتسع نطاق الاحتجاجات الطلابية في الجامعات حول العالم ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وتنديدا بالمواقف الأمريكية تجاهها.

وسبق أن ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

وأظهرت لقطات "دراماتيكية" الشرطة وهي تتسلق سلماً لدخول المبنى الذي استولى عليه الطلاب لإخراجهم منه.

وكانت الجامعة قد طلبت في وقت سابق من الطلاب المغادرة أو مواجهة الطرد، فيما يطالب المتظاهرون الجامعة بسحب استثماراتها من إسرائيل بسبب العملية العسكرية المستمرة في قطاع غزة.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.

وفي نفس السياق انتقد السيناتور الاميركي المستقل بيرني ساندرز، قمع الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين في الجامعات الاميركية.

ودعا السيناتور ساندرز، في بيان صحفي، بحسب وكالة "الاناضول"، الصحفيين ووسائل الاعلام الاميركية إلى التركيز على الهجمات المستمرة لإسرائيل على غزة.

وقال: "حان الوقت للتركيز على العنف الشديد في غزة، حيث قتل حوالي 34 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 77 ألف آخرين، بدلا من التركيز على العنف الذي نراه في الجامعات الاميركية".

وأضاف: يجب توجيه الكاميرات بعيدا عن الجامعات والتوجه مباشرة إلى غزة، وعرض الأطفال الذين قتلوا بسبب سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.