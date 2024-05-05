قبل بيعها في شم النسيم.. ضبط 3 أطنان فسيخ فاسد بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، ضبط 2600 كيلو فسيخ ورنجة غير صالح للاستهلاك الآدمي، مخزنة في مكان مخالف للاشتراطات الصحية.

وذكر مكين في بيان صادر عن الصحة بالدقهلية، أن مكتب التفتيش والرقابة على الأغذية بمدينة المنصورة شن حملة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة وصحة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وأضاف شريف مكين أنه جرى التفتيش على 17 منشأة غذائية تنوعت بين محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة بمناسبة أعياد شم النسيم وإعدام 300 كيلو أسماك مدخنة ومملحة ومجمدة و125 كيلو متغيرة في خواصها.

وجرى تحرير 14 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية وكذا سحب 8 عينة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات التفتيشية على مدار الأسبوع لضبط المخالفين ومنع التلاعب أو الغش فى المنتجات الغذائية.