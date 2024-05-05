توقيف 7 سوريين داخل جبانة باب الرمل في طرابلس اثناء محاولتهم قطع الاشجار المعمرة

اوقف حراس جبانة باب الرمل في طرابلس 7 اشخاص من الجنسية السورية اثناء محاولتهم قطع الاشجار المعمرة داخل الجبانة، وكما تم مصادرة المعدات التي كانت بحوزتهم.
وقد حضرت دورية من قوى الامن الداخلي فصيلة باب الرمل، وعملت على استلامهم وبوشر التحقيق معهم.
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