شم النسيم.. 15 صورة لحدائق القناطر الخيرية "بحيرات وممشى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أنهت وزارة الري والمواد المائية، كافة الاستعدادات لاستقبال الزوار من المواطنين والأسر للاحتفال بعيد شم النسيم من خلال أعمال الصيانة اللازمة واستمرار أعمال التطوير بكافة الحدائق على ضفاف نهر النيل.

وتتربع حدائق القناطر الخيرية على رأس الحدائق التي تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين، للاستمتاع بجمال الماضي وعراقته، حيث تضم تلك الحدائق الكثير من الأشجار التاريخية والتي يتخطى عمرها 150 عامًا.

من جانبه قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، لمصراوي، إنه يوجد عدد من الحدائق المطورة بالقناطر الخيرية مثل (لؤلؤة الشرق - النيل - التوفيقي - النخيل - المركز الثقافي - البحيرة - الياسمين)، وتتميز هذه الحدائق بوجود المساحات الخضراء وإطلالة مميزة على نهر النيل ووجود اشجار قديمة ونافورات مياه وبرجولات ومقاعد خشبية وكافيتريات للأطعمه والمشروبات وملاهي للاطفال ومركز ثقافي به مكتبه متنوعه وقاعات أفراح وأماكن لتصوير العرائس ودورات مياه.

وبخصوص أسعار التذاكر أوضح غانم أنها على النحو التالي:

- حديقة لؤلؤة الشرق ٤٠ جنيهًا للفرد و ٢٠ جنيهًا للطفل.

- حديقه النيل ٤٠ جنيهًا للفرد و ٢٠ جنيهًا للطفل.

- حديقه التوفيقي ٢٠ جنيهًا للفرد و ١٠ جنيهات للطفل.

- حديقه النخيل ٢٠ جنيهًا للفرد و ١٠ جنيهات للطفل.

- حديقه المركز الثقافى ٣٠ جنيهًا للفرد و ٢٠ جنيهًا للطفل.

- حديقه البحيرة ٣٠ جنيهًا للفرد و٢٠ جنيهًا للطفل.

- حديقه الياسمين ٣٠ جنيهًا للفرد و٢٠ جنيها للطفل.

وأشار إلى أن هذه الأسعار خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية فقط.