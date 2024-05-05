الداخلية تكشف حقيقة خطف فتاة داخل سيارة في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء صاحبة الحساب بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لأحد التطبيقات لتوصيلها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة، قام على إثرها السائق بغلق باب السيارة ومحاولة اختطافها ورفضه إنزالها من السيارة.

بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر بالواقعة، وأمكن التوصل لمالكة الحساب وبالتواصل معها أفادت بعدم صحة ادعائها، وأن حقيقة الواقعة حدوث مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة، ولا يوجد ثمة تعد منه.

وقد أضافت بقيامها بحذف المنشور المشار إليه، وقيامها بنشر منشور آخر يفيد بانتهاء الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.