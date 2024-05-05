شكرا لقرائتكم خبر الجزائر تطالب الأمم المتحدة بفتح ملف المقابر الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر طالبت بعقد جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء المقبل، حول المقابر الجماعية بقطاع غزة».
وفي هذا السياق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء الأنباء التي تفيد باكتشاف تلك المقابر الجماعية، ودعا إلى ضرورة السماح للمحققين الدوليين المستقلين بالوصول إلى هذه المواقع.
وأكد أنه من الضروري أن يسمح للمحققين الدوليين المستقلين، ذوي الخبرة في الاستدلال العلمي الجنائي، بالوصول فورا إلى مواقع هذه المقابر الجماعية، لتحديد الظروف بالضبط التي فقد فيها مئات الفلسطينيين أرواحهم ودفنوا أو أعيد دفنهم.
يشار إلى أنه تم انتشال أكثر من 392 جثمانا لفلسطينيين من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي، على مدار 5 أيام، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تطالب الأمم المتحدة بفتح ملف المقابر الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.