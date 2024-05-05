الجزائر تطالب الأمم المتحدة بفتح ملف المقابر الجماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الجزائر مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة الثلاثاء المقبل، يجري خلالها فتح ملف المقابر الجماعية المكتشفة بقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر طالبت بعقد جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء المقبل، حول المقابر الجماعية بقطاع غزة».

وفي هذا السياق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء الأنباء التي تفيد باكتشاف تلك المقابر الجماعية، ودعا إلى ضرورة السماح للمحققين الدوليين المستقلين بالوصول إلى هذه المواقع.

وأكد أنه من الضروري أن يسمح للمحققين الدوليين المستقلين، ذوي الخبرة في الاستدلال العلمي الجنائي، بالوصول فورا إلى مواقع هذه المقابر الجماعية، لتحديد الظروف بالضبط التي فقد فيها مئات الفلسطينيين أرواحهم ودفنوا أو أعيد دفنهم.

يشار إلى أنه تم انتشال أكثر من 392 جثمانا لفلسطينيين من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي، على مدار 5 أيام، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.