أسرة الإذاعي أحمد أبو السعود تتلقى عزاءه بمسجد الشرطة- صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير -هاني رجب:

تلقت أسرة الراحل الإذاعى أحمد أبو السعود، العزاء في الفقيد بمسجد الشرطة طريق صلاح سالم اليوم الأحد، وكان في استقبال المعزين الإعلامي طارق أبو السعود وشقيقه حازم أبو السعود.

وحضر العزاء العديد من الإعلاميين والصحفيين على رأسهم الإعلامي خالد صلاح، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس مجلس الإدارة لجريدة الوطن.

شيعت أمس جنازة الراحل الإعلامي أحمد ابو السعود والد الإعلامي طارق أبو السعود بمسجد السيدة نفيسة، بعد أن وافته المنية مساء الجمعة الماضية.