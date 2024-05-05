7 مخيمات حوثية للزينبيات

أطلقت عصابات الحوثي الإرهابية مؤخرًا 7 مخيمات جديدة لما يسمى زينبيات الأنصار في العاصمة صنعاء، ويأتي هذا التوسع الحوثي في المخيمات الإرهابية لتغذية الإرهاب.

وقال مصدر في العاصمة صنعاء إنه بعد التوسع الكبير في المخيمات الصيفية الإرهابية وإغلاق عدة مدارس وتحويل طلابها لتلك المخيمات، تطلق اليوم مخيمات جديدة للنساء، ويتم استقطاب عدد من الفتيات المواليات للحوثيين وتكليفهن بالإشراف على تلك المخيمات للقيام بدور المرشدات لما يسمى زينبيات المخيمات، ويتم تحويلهن من المدارس إلى تلك المخيمات، مع وضع شرط مواصلتهن التعليم الالتحاق بتلك المخيمات.

توجهات متطرفة

وأضاف المصدر أنه يتم في تلك المخيمات التدريب والتعليم في عدة مجالات مختلفة، منها: التعليمي الذي يشمل ملازم حسين الحوثي، والفكري يشمل توجهات الحوثيين وأهدافهم، وكذلك القيام بتدريبهم في عدة أقسام مختلفة، منها التدريب الإسعافي لخدمة عناصرهم في الجبهات، ووضع دورات مكثفة على استخدام الأسلحة والتدريب عليها، وبعض الأعمال القتالية وزراعة الألغام وأعمال التفجيرات.

أفكار تخريبية

وأوضح المصدر أن هولاء المتدربات سيتم تغذيتهن وأدلجتهن بأفكار التخريب والتدمير، خاصة وكافة الزينبيات في صفوف الحوثيين مارست خلال الفترات السابقة أعمال تخريبية واقتحامات للمنازل ونهب وسرقات ضد الشعب اليمني، وما تقوم به العصابات اليوم من تكثيف لتلك المخميات هو امتداد لتلك الأعمال التي تستهدف اليمن، وتنمي أعمال العنف والتخريب.

مجالات مخيمات الحوثي

تعليمي

يشمل ملازم حسين الحوثي.

فكري

يشمل توجهات الحوثيين وأهدافهم.

تمجيد الحوثي والطائفية.

نشر الحقد والكراهية والجهل.

تدريبي

التدريب الإسعافي لخدمة عناصرهم في الجبهات.

دورات مكثفة على استخدام الأسلحة.

تدريبهن على زراعة الألغام وأعمال التفجيرات.