شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار والفيضانات.. ارتفاع عدد قتلى البرازيل إلى 75 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات بولاية ريو جراندي دو سول في جنوب البرازيل إلى 75 شخصًا على الأقل، مع نزوح عشرات الآلاف.

ووصل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الولاية يوم الأحد، بصحبة مجموعة من الوزراء لمناقشة أعمال الإنقاذ وإعادة الإعمار مع السلطات المحلية. 103 مفقودين وذكر الدفاع المدني بالولاية أن عدد القتلى قد يرتفع مع ورود أنباء عن فقد 103 أشخاص يوم الأحد، ارتفاعًا من 70 يوم السبت.

وأضاف أنه يحقق حاليًا فيما إذا كانت هناك صلة لست حالات وفاة أخرى بالعواصف.

تدمير الطرق والجسور وألحقت الفيضانات الناجمة عن العواصف في الأيام القليلة الماضية أضرارًا بنحو ثلثي عدد البلدات والمدن في الولاية البالغ عددها 500 بلدة ومدينة، ما أدى إلى نزوح أكثر من 88 ألف شخص.

ودمرت المياه طرقًا وجسورًا في عدة مدن بالولاية، وتسببت الأمطار أيضًا في حدوث انهيارات أرضية، وانهيار جزئي لسد في محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.