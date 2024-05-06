الرئيس البرازيلي السابق في المستشفى بسبب عدوى جلدية

أعلن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، أنه دخل إلى مستشفى في مدينة ماناوس الشمالية للعلاج من عدوى جلدية.
ولفت بولسونارو، الى أنني "في مستشفى سانتا جوليا في ماناوس. لديّ الحُمْرَة. ليس هناك موعد محدد للخروج من المستشفى".
بدوره، أعلن مستشفى سانتا جوليا، في بيان، أن "بولسونارو دخل صباح أمس (السبت) بسبب إصابته بالجفاف وبالتهاب جلدي".
وتعتبر الحُمرة عدوى بكتيرية تتميز بالتهاب الجلد. غالبا ما تظهر بقعة حمراء مؤلمة على الساقين وأحيانا على الوجه، مصحوبة بحمى.
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