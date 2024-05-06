هل هناك تباطؤ في وتيرة نمو قطاع الخدمات بالصين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أظهر تقرير اقتصادي مستقل، نشر اليوم الإثنين، تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال أبريل الماضي.

وبحسب مؤسسة كايشين للمعلومات تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 5ر52 نقطة، مقابل 7ر52 نقطة في مارس الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة ارتفاعا، مع زيادة الطلب الخارجي على قطاع الخدمات الصيني خلال أبريل.

وزادت الصادرات الجديدة للأعمال بأسرع وتيرة لها منذ 10 شهور.

وأظهرت المؤشرات، أن ظروف السوق الخارجية الأفضل وارتفاع النشاط السياحي قد دعمت الارتفاع الأخير في الأعمال الجديدة القادمة من الخارج.

في الوقت نفسه سجلت الأنشطة العامة تغييرا طفيفا خلال الشهر الماضي، كما أدى نقص الضغط على الطاقة التشغيليية إلى استمرار انخفاض مستويات التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الثالث على التوالي. وقال أعضاء لجنة المسح إن تراجع التوظيف يعكس كلا من الاستقالات أو تسريح العمالة.