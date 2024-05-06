شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أونروا: “سنبقى في رفح لأطول فترة ممكنة” تزامنا مع تهديد باقتحامها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح “سيعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين”.

وأشارت الوكالة الأممية في منشور على منصة (إكس)، إلى أن العواقب “ستكون مدمرة” بالنسبة لـ 1.4 مليون فلسطيني وفقا لـ “المملكة”.

وأضافت أونروا أنها “لن تشارك بالإخلاء”، وستحافظ على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة وستواصل تقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس.

وقال مراسل “المملكة”، إن هنالك بالفعل عائلات توجهت من الخليج 365 الشرقية لمدينة رفح التي أُخليت، وجرى تهجير الفلسطينيين القاطنين بها ومطالبتهم بإخلائها تجاه الخليج 365 الغربية كمحطة أولى، في تطور وصفه بـ “الخطير”.

وأشار إلى أن إسرائيل قالت إن هنالك “منطقة آمنة أُعلن عنها من جنوب مدينة خان يونس وحتى شمال مدينة دير البلح”، موضحا أن هذه الخليج 365 التي تقع غرب شارع صلاح الدين يمكن للفلسطينيين الإقامة بها.

وأضاف مراسل “المملكة” أن “هذه المنطقة مكتظة أصلا ومدينة خان يونس مدمرة وغير صالحة لإقامة النازحين فيها. لذا، لا يمكن اعتبارها منطقة بديلة لأن الأوضاع بها صعبة، إلى جانب أنه لم يتم إقامة أي خيم للنازحين للذهاب إليها بعكس ما تحاول إسرائيل الترويج له، ولم يتم إقامة أي مخيمات لاستضافة هذا العدد من النازحين”.

ودعا جيش الاحتلال السكان المدنيين الفلسطينيين للإجلاء “مؤقتا” من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى ما أسماها “منطقة إنسانية موسَّعة” في المواصي،

وزعم الجيش أن المنطقة الإنسانية تشمل “مستشفيات ميدانية وخيما وكميات كبيرة من الأغذية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات”، موضحا أنه سيسمح بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى، بتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع.

وأشار إلى أن هذه العملية “ستمضي قدمًا بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت”، مؤكدا أنه سيواصل العمل لتحقيق أهداف عدوانه في الحرب؛ ومنها “تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين إنه دعا سكان رفح إلى إخلاء المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة في إطار عملية “محدودة النطاق” لتفكيك حركة (حماس)، موضحة أن التقديرات تشير إلى أنه بحاجة لنقل 100 ألف شخص من رفح.

– مناطق مكتظة بالسكان –

وقالت مصادر محلية، إن الخليج 365 التي طلب الاحتلال إخلاءها شرق رفح مكتظة بالسكان الذين نزحوا إليها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، والمنطقة تعرضت لقصف عنيف الليلة الماضية استهدف قرابة 11 منزلا، وأن عددا كبيرا من المواطنين لا يزالون تحت أنقاض هذه المنازل.

وأضافت أن قوات الاحتلال طالبت الفلسطينيين بالنزوح إلى مدينة خان يونس، والمواصي رغم التدمير الواسع فيهما بسبب القصف، ولا يمكن نصب الخيام فيهما، كما أن المنطقة لا تتسع لأعداد كبيرة من النازحين، خاصة مع وجود نازحين من محافظة الوسطى، كما أنه لا يتوافر في المنطقة أي من المقومات لاستقطاب المزيد من النازحين.

وأوضحت المصادر أن الخليج 365 المطالب بإخلائها شرق رفح تضم مستشفى أبو يوسف النجار وهو أحد أهم المستشفيات في مناطق جنوبي قطاع غزة، ويقع في حي الجنينة شرقي المدينة، ومعبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية، وهو المعبر الرئيسي الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وعلى صعيد السكان فإن الكثافة السكانية شرق رفح تتركز في أحياء السلام وجنينة وبلدة الشوكة وتضم هذه الخليج 365 مخيمات صغيرة للنازحين، ومراكز إيواء، إضافة إلى السكان الأصليين لها، وتقدر أعدادهم بقرابة 100 ألف نسمة.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء، أعلن في نيسان الماضي، أن عدد المواطنين المقيمين في محافظة رفح لغاية 22 نيسان، يقدر بقرابة 1.1 مليون مواطن، يعيشون في مساحة 63.1 كم2، وهو ما يشكل كارثة إنسانية وبيئية، وضغطا هائلا على الخدمات الشحيحة، والقدرة على الحصول على أبسط سبل الحياة في ظل العدوان.