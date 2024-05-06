جامعة كولومبيا تلغي حفل تخرج بعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

أعلنت جامعة كولومبيا اليوم إلغاء حفل تخرج كان من المقرر إقامته في 15 أيار وقررت تنظيم فعاليات أصغر بدلا من ذلك، وذلك بعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين المستمرة منذ أسابيع.

وذكرت الجامعة في بيان، "لقد قررنا أن نجعل محور أنشطة التخرج لدينا هو تكريم الطلاب فرادى بجانب زملائهم، بدلا من الاحتفال على مستوى الجامعة المقرر إجراؤه في 15 أيار".