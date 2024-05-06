جريحان بحادث انقلاب شاحنة على طريق نهر الليطاني

تسبب حادث انقلاب شاحنة على طريق نهر الليطاني بإصابة شخصين من التابعية السورية أحدهما بحالة حرجة وتم نقله إلى المستشفى بواسطة إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية- مركز بلدة ارزي. وقد عولج الثاني ميدانياً.

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