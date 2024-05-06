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لبنان - استشهاد 3 مدنيين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل

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القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 3 مدنيين لبنانيين وأصيب عدد آخر، الأحد 5 مايو 2024، في غارة نفذتها طائرات حربية إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "أثناء قيام عدد من أهالي البلدة بتفقد منازلهم ومحالهم التجارية والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات المتواصلة، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، مما أدى لسقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، جلهم من المدنيين".

وذكرت الوكالة، أن الغارة الإسرائيلية أحدثت دمارا "هائلا" في المنطقة المستهدفة.

وأوضحت أن فرق الإسعاف والإنقاذ قامت بنقل القتلى و المصابين إلى مستشفيات المنطقة، بينما استمرت فرق الدفاع المدني في جهودها للبحث ورفع الأنقاض عن أحد المفقودين.

وأشارت إلى أن قصفا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة علما الشعب جنوبًا بالقذائف المدفعية.

وزادت الوكالة، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت منطقة كرحبون في الأطراف الشمالية لبلدة عيترون في قضاء بنت جبيل (جنوباً).

المصدر : وكالات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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