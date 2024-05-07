ننشر نص ورقة اقتراح التهدئة التي أعلنت حماس قبولها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حركة حماس، عن قبولها اقتراح وقف إطلاق النار المصري- القطري، لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر على قطاع غزة

وفي السطور التالية نص ورقة اقتراح التهدئة التي أعلنت حـمـاس قبولها.

وقال نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، إن المقترح الذي قدمه لنا الوسطاء في قطر ومصر يتضمن 3 مراحل وهم :

انسحاباً كاملاً من غزة وعودة النازحين وتبادلا للأسرى

إخراج 30 من نفس الفئة من سجون الاحتلال حسب الأقدمية

المقترح الذي قدمه لنا الوسطاء ووافقنا عليه هدفه الأساسي وقف إطلاق النار الدائم

نص مقترح وقف إطلاق النار يتضمن ترابط المراحل في التنفيذ