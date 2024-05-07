الشيخ طحنون بن محمد.. الأكثر بحثًا على جوجل اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - طحنون بن محمد آل نهيان.. تصدر الشيخ طحنون بن محمد الممثل الحاكم في منطقة العين مؤشرات موقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، بالرغم من رحيله عن عالمنا مطلع الشهر الحالي.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد بحث عنه الكثيرون بالتزامن مع قيام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتصالاً هاتفيًا، أمس الاثنين، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ليعزيه في فقد الراحل الشيخ طحنون بن محمد.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه لرئيس دولة الإمارات الشقيقة في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعيًا الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

وأبدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته، عن تقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

ومن جانبه قدم رئيس الإمارات، خلال الاتصال، خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، وعائلة الفقيد والشعب السعودي، في وفاة الشاعر الكبير الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، داعياً الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان، فيما شكر ولي العهد رئيس الإمارات لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية نقلت عن بيان لديوان الرئاسة يوم الأربعاء الماضي الموافق 1 مايو خبر رحيل الشيخ طحنون بن محمد وقالت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عمه المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم"، وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام اعتبارًا من أول مايو.

الشيخ طحنون بن محمد

وتولى الراحل الشيخ طحنون بن محمد العديد من المناصب أبرزها وفق لوسائل الإعلام الإماراتية: