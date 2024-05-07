موعد نزول دعم حساب المواطن لشهر مايو

ياسر رشاد - القاهرة - موعد نزول حساب المواطن.. متى يتم صرف حساب المواطن.. هكذا بحث الكثيرون من المستفيدين والمسجلين الجدد ببرنامج حساب المواطن بالتزامن مع اقتراب موعد نزول الدعم الخاص لشهر مايو الجاري.

وتصدر حساب المواطن اهتمام الكثير من السعوديون نظرًا لتوافق موعد صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي مع العطلة الإسبوعية "الجمعة" لذا يتم تقديم صرف الدعم للمستحقين المكتملة طلباتهم ليوم واحد، ليكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 ذو القعدة 1445هـ/ 9 مايو 2024.

رابط التسجيل في حساب المواطن

ومع استمرار فتح باب التسجيل في حساب المواطن نستعرض خطوات التسجيل للحصول على الدعم الشهري

إنشاء حساب جديد من خلال رابط بوابة حساب المواطن إلكترونية عبر الرابط التالي https://portal.ca.gov.sa/

الدخول في رابط بوابة حساب المواطن إلكترونية.

الضغط على أيقونة البدء في بناء حسابك.

إدخال البيانات المطلوبة مثل "بيانات عامة، العنوان، التابعين، الحساب البنكي، المرفقات إن وجدت".

التأكيد ومراجعة البيانات، بشكل صحيح ودقيق حتى لا يتم استبعاد الطلب.

شروط التقديم على حساب المواطن

ولابد أن تتوافر في الراغبين في التسجيل ببرنامج حساب المواطن التالي:

بالنسبة لشروط الأهلية والتي يجب توفرها في المستفيد ما يلي:

أن يكون الراغب في التسجيل سعودي الجنسية. ألا يكون لامتقدم مقيمًا خارج المملكة العربية السعودية لأكثر من 90 يومًا في العام السابق على تقديم الطلب. توفير المستندات التي تثبت المعلومات التي تم تقديمها للمستفيدين. ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع من الدعم سواء للأسر أو للمستقلين. في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في السجلات الرسمية وتلك المسجلة في الجهات الحكومية يتم اعتماد البيانات الحكومية.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق وجهوا بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.