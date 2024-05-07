قال مصدر عربي مطّلع ل "النشرة" ان العمليات الاسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، هي نتيجة سعي تل ابيب لتكريس واقع جديد، يقوم على ضرب القدرات الفلسطينية المتواجدة هناك، وازالة الانفاق المتبقيّة، وشل "حماس" ميدانياً، قبل وقف الحرب.
ولم يستبعد ان تكون العواصم الفاعلة اعطت اسرائيل فرصة اخيرة، للقيام بآخر استهدافاتها، وهي تترقّب نهاية العمليات الاسرائيلية في رفح، لفرض تطبيق مشروع الاتفاق الذي ايّدته "حماس".
واضاف المصدر نفسه: نحن في المخاض الاخير، الذي قد يستمر اياماً، ويترافق مع حماوة ميدانية على جبهة الجنوب اللبناني، التي لن تخرج بدورها عن الضوابط المفروضة اميركياً، والمستمرة منذ اشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إسرائيل تكرّس واقعاً جديداً في رفح قبل وقف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.