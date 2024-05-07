دوي صفارات الإنذار بالقرب من معبر كرم أبو سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سمع دوي صفارات الإنذار اليوم الثلاثاء، بالقرب من معبر كرم أبو سالم الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" في نسختها الإنجليزية.

يشار إلى أن المعبر مغلق منذ أول أمس الأحد، بعد قصف كتائب القسام تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي، وأسقطت قتلى وجرحى.

وقالت إسرائيل في وقت سابق من صباح اليوم إنها ستحاول فتح معبر كرم أبو سالم قريبًا، بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وأن قواته تفتش المنطقة.

وقال الجيش "في الوقت الحالي لدينا قوات خاصة تقوم بمسح المعبر. لدينا سيطرة عملانية على المنطقة والمعابر الأخرى ولدينا قوات خاصة تقوم بمسح المنطقة".