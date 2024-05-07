شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الاستقرار النووي الاستراتيجي

الدمام - شريف احمد - أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية ليبدأ ولاية جديدة مدتها ست سنوات في مراسم أقامها الكرملين وقاطعتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.وقال بوتين خلال المراسم إنه من المحتمل أن يتقبل إجراء محادثات نووية مع الغرب.ويبدأ بوتين، الذي يتولى السلطة سواء في منصب الرئيس أو رئيس الوزراء منذ عام 1999، ولايته الجديدة بعد أكثر من عامين من إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، حيث عادت اليد العليا للقوات الروسية بعد سلسلة من الانتكاسات مع السعي إلى المزيد من التقدم في شرق أوكرانيا.وقال بوتين للنخبة السياسية الروسية بعد أدائه اليمين إنه لن يوقف الحوار مع الغرب، لكن على الغرب أن يتخذ قرارا بشأن كيفية التعامل مع روسيا.وأضاف أن إجراء محادثات بشأن الاستقرار النووي الاستراتيجي مع الغرب أمر ممكن أيضا ولكن فقط على أساس الندية.وحقق بوتين في مارس الماضي فوزا ساحقا في الانتخابات، ولم تحضر الولايات المتحدة حفل التنصيب اليوم، بعد أن قالت إنها لا تعتبر إعادة انتخابه حرة ولا نزيهة، كما قررت بريطانيا وكندا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي مقاطعة المراسم، لكن فرنسا قالت إنها سترسل سفيرها.