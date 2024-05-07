زلات بايدن تثير غضب اليابانيين

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ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن هاياشي القول «إن طوكيو أخبرت واشنطن أن تصريحات بايدن، التي أدلى بها الأسبوع الماضي خلال فعاليات تتعلق بالحملة الانتخابية الرئاسية بحضور عدد كبير من الناخبين الأمريكيين الآسيويين، لا تستند إلى فهم دقيق لسياسة الهجرة اليابانية».
وأضاف هاياشي في مؤتمر صحفي أن اليابان تعتقد أن بايدن لم يهدف للإساءة للعلاقات الثنائية، مضيفا أن الرئيس أشار إلى المهاجرين لتوضيح الدور المهم الذي يقومون به لإحداث نمو اقتصادي في الولايات المتحدة.
ويذكر أن بايدن قال في تعليقات مثيرة للجدل الأربعاء الماضي بحسب البيت الأبيض « تعرفون، أحد أسباب نمو اقتصادنا هو أنتم وآخرون. لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين».
وأضاف بايدن أثناء الاحتفاء بالهجرة والتنوع بصفتهما من نقاط قوة الولايات المتحدة، «انظروا، فكروا في الأمر. لماذا تتعثر الصين اقتصاديا بصورة كبيرة؟ لماذا تواجه اليابان مشاكل؟ لماذا روسيا؟ لماذا الهند؟ لأنها دول كارهة للأجانب. هم لا يريدون المهاجرين».
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