شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة دولية: لا أدلة كافية على استخدام أسلحة كيميائية في حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها لا ترى أدلة كافية على استخدام أسلحة كيميائية في منطقة الحرب في أوكرانيا، بعدما اتهمت كل من روسيا أوكرانيا بعضها البعض بنشر هذه الأسلحة.

وقالت المنظمة أمس الثلاثاء، إن الدولتين قدمتا معلومات للمنظمة فى هذا الشأن، وأن الاتهامات "لم تُدعم بشكل كاف". وضع صعب وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إنه على الرغم من ذلك، فإن الوضع في منطقة الحرب في أوكرانيا لا يزال صعبًا، وأنها كانت تشعر بقلق بالغ بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية.

وكانت واشنطن قد قالت في الأسبوع الماضي، إن روسيا استخدمت موادًا كيميائية كأسلحة في أوكرانيا، بينما نفت موسكو ذلك.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا من بين الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لذلك فإن الدولتين ملتزمتان بتدمير كل مخزوناتهما من الأسلحة الكيميائية وعدم استخدامها.