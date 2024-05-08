وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي أمس ، جهود وقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة والهجوم الإسرائيلي على رفح.

وبحث الوزيران خلال الاتصال، اعتداء متطرفين إسرائيليين على قافلة المساعدات الأردنية التي كانت متوجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون، إضافة للجهود المبذولة لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.