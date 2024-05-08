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زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب جزر تونجا جنوب المحيط الهادئ

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واس - نوكو ألوفا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قبالة ساحل تونجا الجنوبية في المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 103 كيلومترات من منطقة هوما، وعلى عمق 178.8 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء إلى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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