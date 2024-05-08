شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب جزر تونجا جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قبالة ساحل تونجا الجنوبية في المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 103 كيلومترات من منطقة هوما، وعلى عمق 178.8 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء إلى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.