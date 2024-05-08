الجيش الأمريكي: تصدينا لمسيرتين أطلقهما الحوثي فوق خليج عدن.. وتحطمت ثالثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن قواتها تصدت لمسيرتين أطلقهما الحوثيون فوق خليج عدن يوم الاثنين بينما تحطمت ثالثة.

وأضافت في بيان عبر منصة “إكس” أنه “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية”.

وذكر البيان أن ” الحوثيون أطلقو صاروخاً باليستيا مضادا للسفن أمس الثلاثاء فوق خليج عدن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار” وفقا لـ “العربية”.

وأضاف البيان: “تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية”.