الأمم المتحدة: مخزون المساعدات الإنسانية في غزة يكفي ليوم واحد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، من توقف العمليات الإنسانية حال انقطاع إمدادات الوقود لفترة طويلة في قطاع غزة.

وقال ينس لايركه، متحدث باسم “أوتشا” في مؤتمر صحفي في جنيف، إن مخزون المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لا يكفي لأكثر من يوم واحد”، حسبما ذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك تعليقا على احتلال قوات الإسرائيلي معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وعدم سماحها للموظفين الأمميين بالوصول إلى المعبر.