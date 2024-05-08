شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 95 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تشهدها البرازيل إلى 95 قتيلاً، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد، ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وتسببت مياه الفيضانات في انقطاع التيار الكهربائي والمياه النظيفة لعدة أيام عن عشرات الآلاف من الأشخاص بمدينة "بورتو أليجري" عاصمة ولاية "ريو جراندي دو سول" جنوب شرق البرازيل والمناطق المحيطة بها.

وأدت الأمطار بغزارة إلى إلحاق أضرار بأكثر من 200 منطقة في "ريو جراندي دو سول" وتدمير العديد من الطرق والكباري والسدود. وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد تفقد عدة مرات المناطق المتضررة من الفيضانات وتعهد بتقديم دعم كبير لجهود الإنقاذ وإعادة الإعمار.