لجنة التربية اطلعت على قرار تنظيم التدريس في برامج الماجستير في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي

اطلعت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، خلال جلسة لها من المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية على "موضوع اللقاء اللذي سيعقد في المبنى المركزي للوزارة المتعلق بمناقشة المواد الواردة في القرار رقم 488/م/2023 (تنظيم التدريس في برامج الماجستير في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي)".
واستمعت اللجنة من المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية لاسباب صدور القرار المذكور وسبل تطبيقه، قبل الاجتماع الذي سيعقد بين المدير العام للتعليم العالي والجامعات الخاصة، كما استمع المدير العام الى ملاحظات اعضاء اللجنة حول القرار.
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