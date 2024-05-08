قمع تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة برلين الحرة

ياسر رشاد - القاهرة - أخلت الشرطة الألمانية مخيم احتجاج مؤيدا للفلسطينيين يوم الثلاثاء في باحة جامعة برلين الحرة، والذي دعا إلى وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأقام نحو 100 شخص قرابة 24 خيمة في الحرم الجامعي، انضماما إلى دعوة ما يسمى "ائتلاف طلاب برلين" لاحتلال الجامعات الألمانية، وفق ما أوردت "رويترز".

وانضم طلاب من مختلف جامعات برلين إلى الاحتجاج حاملين الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تدعم الفلسطينيين وتدين إسرائيل وألمانيا.

وطالبت المجموعة الطلابية بإسقاط التهم الجنائية ضد الطلاب وغيرهم ممن أظهروا تضامنا مع الفلسطينيين في الجامعات، كما طالبت الجامعات بمعارضة الإصلاحات المخطط لها في مجلس الشيوخ في برلين والتي من شأنها تمكين طرد الطلاب لأسباب سياسية.

كما حثوا على منع الشرطة من دخول الحرم الجامعي وإعادة الأكاديميين والموظفين في الجامعات الألمانية ومعاهد البحوث، الذين تم طردهم أو تجميد تمويلهم بسبب موقفهم السياسي.

وقالت جامعة برلين الحرة إن المتظاهرين حاولوا دخول قاعات الجامعة وقاعات المحاضرات بهدف احتلالها، وإن الجامعة تقدمت بشكاوى جنائية وأوقفت المحاضرات في عدة مباني.

وقال جونتر زيغلر، رئيس جامعة برلين الحرة: "هذا النوع من الاحتجاج ليس موجهاً نحو الحوار. واحتلال ممتلكات الجامعة أمر غير مقبول. نحن نرحب بالنقاش والحوار الأكاديمي - ولكن ليس بهذا الشكل.

التعاون الإسلامي: تدين تصاعد توسيع الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه واجتياح رفح الفلسطينية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الأربعاء، تصاعد وتيرة العدوان الإجرامي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوسيع نطاقه من خلال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية التي يقطنها حوالي 1.3 مليون نازح فلسطيني، في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية.

كما أدانت المنظمة التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه مواصلة وتوسيع جريمة العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح سواء بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار أو بدونه، ما يؤكد رفضه كافة القرارات الأممية والجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وحذرت المنظمة من خطورة اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وقد يؤدي إلى توسيع نطاق التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مجددة دعوتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف عدوانها العسكري وجرائمها المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.