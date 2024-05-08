الموافقة على تخصيص أراض لـ10 مشروعات استثمارية جديدة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية بالبحيرة، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، على 10 طلبات تخصيص لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون، مع تحويل الطلبات للجنة الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للبت فيها.

كما وافق المجلس على عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين لحصولهم على (مهل - تنازلات - إضافة نشاط جديد) لاستكمال مشروعاتهم في العديد من المجالات وإثبات جديتهم.

وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق الصناعية، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم تخصيص أراض لإقامة استثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون 353 مشروعًا وجار السير في تسليم قطع أراضي لمستثمرين جدد داخل المنطقة، وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات فقد

فيما بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تخصيص أراض لها لإقامة استثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى 89 مشروعًا، منهم مشروعات منتجة وقائمة بالفعل.

ووجهت "بلبع" خلال الاجتماع، بضرورة استكمال أعمال المرافق بالمناطق الصناعية وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وعرض المشروعات بصفة دورية، مع التأكيد على تكثيف الحملات والجولات على المنشآت والمصانع للتأكد من الالتزام بتوافر كافة الاشتراطات، ومنها أمن الحريق، بالتنسيق مع الحماية المدنية للحفاظ على أمن وسلامة العاملين، واستيفاء كافة الاشتراطات وتدريب العاملين على استخدام تلك المعدات والأدوات.