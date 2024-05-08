رئيس تجمع الصناعيين في البقاع زار سفارة ساحل العاج في لبنان

زار رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل سفارة ساحل العاج في لبنان والتقى سعادة السفير كريستوف كواكو، يرافقه بعض اعضاء الوفد التجاري المتوجه الى العاصمة ابيدجان مطلع حزيران القادم، وجرى البحث في مواكبة السفير كواكو للوفد اللبناني في زيارتهم وبرنامج الزيارة التي تستمر اربعة أيام.

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