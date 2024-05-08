"الجديد": البرلمان الاوروبي وافق على طلب ميقاتي بتخصيص الاموال لدعم لبنان

أفادت معلومات "الجديد"، بأن "البرلمان الاوروبي وافق على طلب ميقاتي بتخصيص الاموال لدعم لبنان وبناه التحتية على اعتبار انه يستضيف أكثر من مليون ونصف نازح".
وكشفت المعلومات، أن "ميقاتي اشترط ان يمر التمويل عبر الحكومة اللبنانية بعدما كانت مؤتمرات بروكسيل توصي بإقرار المساعدات المالية بشكل مباشر الى اللاجئين".
وأضافت "بكركي تستضيف غدا الخميس اجتماعا للمؤسسات المارونية وشخصيات مستقلة لمناقشة ازمة النازحين السوريين على ان يحضرها وزير الشؤون الاجتماعية لعرض خطة اعادة النازيحن".
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