ولي العهد يهنئ رئيس وزراء صربيا

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقية تهنئة، إلى رئيس الوزراء في جمهورية صربيا ميلوش فوتشيفيتش، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته ، وأدائه اليمين الدستورية. وقال ولي العهد: "بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في جمهورية صربيا، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".



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