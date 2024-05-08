شكرا لقرائتكم خبر هجمات داعش تسقط 15 قتيلا في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 15 مسلحا على الأقل من الموالين للنظام في هجمات شنها تنظيم داعش على مواقع عسكرية في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد «هاجم عناصر من تنظيم داعش بشكل مباغت خلال الساعات الفائتة، ثلاثة مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة الكوم شمالي بلدة السخنة بريف حمص الشرقي». وأكد أن ذلك أدى إلى «مقتل 15 عنصرا من الدفاع الوطني». وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في العراق وسوريا، مني تنظيم داعش بهزائم متتالية. وأعلنت قوّات سوريا الديمقراطية في مارس 2019 هزيمته إثر معارك استمرت بضعة أشهر، غير أن عناصره الذين يتحصنون في المناطق الصحراوية السورية، يواصلون تنفيذ هجمات تستهدف بشكل أساسي القوات الموالية للحكومة والقوات الكردية الحليفة لواشنطن.



كانت هذه تفاصيل خبر هجمات داعش تسقط 15 قتيلا في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.