المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو نصاب ويبحث عن معجزة (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، قدمت موافقة على ما كان معروضًا عليها، وكان الإسرائيليون يقولون إن حماس العقبة، ولن توافق، ولكن حماس وافقت ، معقبا: “إسرائيل تراجعت ونتنياهو نصاب، ويسعى لإطالة أمد الحرب بحثًا عن معجزة”

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، أن المقاومة صامدة وستستمر بالصمود، وهناك ثورة عالمية كبرى، وعليها أن تتصاعد للجم العدوان الإسرائيلي، متابعا: "أناشد العرب أن ما يحدث يضر بمصالح الجميع.. انفجار بالمنطقة سيؤثر على الجميع".

الوضع في رفح كارثي وخطير ومعقد

وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن الوضع في رفح كارثي وخطير ومعقد، وخاصة إذا أقدمت إسرائيل على توسيع عملياتها، بما سيؤدي لمجزرة وحشية لا سابق لها، فلا مجال لنقل 1.5 مليون شخص ، حيث لا يوجد مكان لهم على كوكب الأرض، متسائلًا عما سيذهب إليه سكان رفح.

وأشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إلى أن 160 ألف فلسطين في شرق رفح، أجبروا على الرحيل لمناطق أخرى بالقرب من خان يونس، في منطقة مليئة بالناس ولا يوجد بها مساحات كافية.

وتابع الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية : "المنطقة على شفا حفرة، وما يقع في غزة ورفح مجـزرة وحشية لا سابق لها، وقد يؤدي ما يحدث إلى انفجار هائل في المنطقة، وانفجار الجبهة الشمالية في لبنان، واليمن ومشاكل في العراق، وأمريكا ستدفعه ثمنًا هائلًا وإدارة بايدن عرفت أنه لا يمكن لها إنقاذ نفسها في الانتخابات القادمة.

واستعرض اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، سيناريوهات اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية وأسباب إصرار بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استمرار الحرب، وحقيقة خرق إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر.

وقال اللواء نصر سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن النوايا الإسرائيلية ظاهرة منذ البداية برفض المفاوضات واستمرار العدوان العسكري.

ولفت إلى أن إسرائيل تفاجئت برد فعل حماس بالموافقة على اتفاقية وقف إطلاق النار التي قدمتها مصر وقطر، موضحا أن إعادة الرهائن عبر المفاوضات يعني فشل نتنياهو وأصبح في مواجهة الشارع الإسرائيلي بعدما دفع بلاده إلى حرب نزيف في الأرواح والاقتصاد على مدار 7 أشهر.



وأشار إلى أن نتنياهو كل أمله تحرير الرهائن بعمل عسكري ليصبح بطلا قوميا في الداخل الإسرائيلي، لذلك وضع عراقيل أمام المفاوضات مع حماس رغم موافقة الحركة الفلسطينية بحجة أن ما وافقت عليه حماس لا توافق عليه إسرائيل، مردفا أن استمرار نتنياهو في إرسال الوفود للتفاوض يعني أنه لا يستطيع تحرير الرهائن رغم ما قدمته أجهزته وما مدته به أمريكا وإنجلترا وفرنسا من أجهزة مراقبة، لأنه لو لديه خطة كاملة ما كان ليذهب من الأساس إلى المفاوضات، «مش قادر يضمن تحقيق النتائج».



ونوه بأن حركة حماس تفهمت لعبة نتنياهو لذلك وافقت على اتفاقية وقف إطلاق النار حتى تضع رئيس حكومة الاحتلال في مواجهة مع الشارع الإسرائيلي وأنه من يصر على استمرار الحرب وليس حماس، مؤكدا استحالة تنفيذ إسرائيل القضاء على حماس كونها أصبحت فكرة متجذرة.



وحول معاهدة السلام، أكد أن إسرائيل لم تخالف معاهدة السلام حتى الآن، لكنها تشكل تهديدا حال دفع الفلسطينيين للتهجير القسري إلى الداخل المصري، مضيفا أن مصر محددة بوضوح موقفها، لذلك إسرائيل حريصة تماما ألا تتعرض لأي موقف مع مصر.