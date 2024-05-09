مطاردة المؤثر تيت قضائيا بتهم اغتصاب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال محامون إنهم قدموا رفعوا أوراق الإجراءات المدنية في رومانيا نيابة عن أربع نساء بريطانيات ضد المؤثر البريطاني الأميركي أندرو تيت.

وقال محامو الضحايا الأربع المزعومات ين إنهم يرفعون قضية ضد مؤثر وسائل التواصل الاجتماعي في المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعد أن قررت النيابة العامة عدم المقاضاة في عام 2019.

وتزعم النساء الأربع أن تيت اغتصبهن واعتدى عليهن ويطلبن "تعويضات عن الإصابات التي تعرضن لها نتيجة لذلك".

وقال ممثل عن الأخوين تيت إنهما "ينفيان بشكل لا لبس فيه جميع الاتهامات"، و"ملتزمان تماما بالطعن في هذه الاتهامات بتصميم وتصميم لا يتزعزعان".

وكان ثلاثة من المتهمين البريطانيين موضوع تحقيق أجرته شرطة هيرتفوردشاير. تم إغلاق التحقيق في هيرتفوردشاير في عام 2019.

اغتصاب

وقالت شركة ماكوي جوري آند بارتنر McCue Jury and Partners، وهي شركة محاماة تمثل النساء الأربع، في بيان: "أبلغت ثلاث من النساء اللاتي رفعن الدعوى المدنية أن تيت اغتصبهن واعتدي عليهن جسديًا إلى شرطة المملكة المتحدة في 2014/2015".

وأضافت: "بعد تحقيق دام أربع سنوات، أرسلت شرطة هيرتفوردشاير القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ قرار الاتهام. وفي عام 2019، قررت النيابة العامة عدم الملاحقة القضائية".

وقالت الشركة: "على الرغم من الأدلة الإضافية، رفضت النيابة العامة الطلبات الأخيرة التي قدمتها النساء لمراجعة قرارها".

اتجار بالبشر

ويأتي قرار شركة المحاماة ضد تيت، بعد أن قضت محكمة في رومانيا الشهر الماضي بإمكانية بدء المحاكمة في قضية الاتجار بالبشر المنفصلة الخاصة بالشخص المؤثر، والتي تتهمه أيضًا بالاغتصاب وتشكيل عصابة إجرامية لاستغلال النساء جنسيًا.

وكان تم القبض على تيت وشقيقه في البداية في ديسمبر 2022 بالقرب من بوخارست.

وسيتم تسليمهما إلى المملكة المتحدة بعد الإجراءات في رومانيا، بعد أن حصلت شرطة بيدفوردشير على مذكرة اعتقال أوروبية لمزيد من الادعاءات المنفصلة بالاغتصاب والاتجار بالبشر.

وتعود هذه الاتهامات، التي "ينفيها الشقيقان بشكل قاطع"، إلى عامي 2012 و2015.

شرطة بيدفوردشير

وفي بيان صدر في مارس الماضي، قالت شرطة بيدفوردشير البريطانية: "كجزء من التحقيق المستمر في مزاعم الاغتصاب والاتجار بالبشر، حصلت شرطة بيدفوردشير على مذكرة اعتقال أوروبية بحق رجلين في الثلاثينيات من العمر".

واضافت: "نحن نعمل مع السلطات في رومانيا كجزء من هذا التحقيق وسنقدم تحديثًا في الوقت المناسب."

وقال ممثل عن الأخوين تيت إنهما "ينفيان بشكل لا لبس فيه جميع الاتهامات"، و"ملتزمان تماما بالطعن في هذه الاتهامات بتصميم وتصميم لا يتزعزعان".

