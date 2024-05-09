حال شراء عقار جديد.. خطوات تغيير حق الانتفاع بـ "عداد الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

يواجه المواطنين فى بعض الأحيان عقبات عند شراء عقار بشأن تغيير كافة المرافق لتكون باسم المالك الجديد بدلا من اسم البائع، مثل عداد المياه والغاز الطبيعي والتليفون الأرضي.

ومن أبرز وأهم المرافق الأساسية عداد الكهرباء، سواء كان تقليدي أو مسبق الدفع، منعا لحدوث أي أخطاء قد تؤدي إلى دفع فواتير عالية.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه نصائح للمواطنين باستمرار لتساعدهم في التعامل مع مرفق الكهرباء لمساعدتهم على توفير الاستهلاك، والتعامل بالشكل الأمثل مع العداد.

ويوضح الجهاز من خلال هذا التقرير خطوات تغيير حق الانتفاع الخاص بعداد الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

- يقوم الراغب في تغيير حق انتفاع عداد الكهرباء بالتوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها العداد، وتقديم صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية الخاصة بالمشتري الجديد والمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

- تقديم صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع عليه.

- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

- كما يتم تقديم إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.