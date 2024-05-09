"النشرة": إصابات نتيجة استهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة على طريق بافليه في قضاء صور

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيّارةً على طريق بافليه في قضاء صور، وعلى الفور توجّهت فرق الإسعاف للمكان المستهدف، وسط معلومات أوّليّة تشير إلى وقوع إصابات".

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