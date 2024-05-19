شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون ساعة عمل آمنة في مشاريع تصريف مياه الأمطار بجدة والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - قدّر وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار بأمانة محافظة جدة، المهندس غسان الزهراني، عدد ساعات العمل الآمنة في مشاريع تصريف مياه الأمطار بنحو 22,307.650 ساعة، وذلك خلال الفترة من عام 2018م حتى الآن، متوقعًا زيادة عدد هذه الساعات إلى الضعف الفترة المقبلة.وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماع لقادة السلامة: "يخدم البرنامج مساحات شاسعة من مدينة جدة، تمتد إلى 1716 كلم مربع، حيث أُنجز 14 مشروع، ويجري تنفيذ 16 مشروع، في حين سيبدأ العمل على عدة مشاريع خلال الأيام القادمة من هذا الشهر، بإجمالي تكلفة يتجاوز 2 مليار ريال".أهم مشاريع البنية التحتيةلفت الزهراني إلى أن برنامج أمانة جدة لتصريف مياه الأمطار يندرج ضمن أحد أهم مشاريع البنية التحتية بجدة، والذي يلقى دعمًا كبيرًا من القيادة الحكيمة، بوصفه واحد من مستهدفات الرؤية 2030م لتحسين جودة الحياة، وحماية المدينة من خطر وتأثير مياه الأمطار.وشدد على "ضرورة التوعية المستمرة لجميع المساهمين في برنامج تصريف مياه الأمطار، بأهمية الصحة والسلامة المهنية على مستوى الفرد والمنشأة، باعتبارها ضرورة من ضروريات استمرار الإنتاج المهني والحفاظ على جودة سير العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة".إجراءات السلامةيأتي ذلك، في وقت دشنت فيه أمانة جدة بمقرّها، أول اجتماع لقادة السلامة، برعاية معالي أمين جدة، صالح بن علي التركي، انطلاقًا من حرص الأمانة على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وفق أعلى المعايير المحلية والدولية، ودعمًا لمبادرة استشاري الإشراف على مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار بالأمانة، شركة ”دبليو إس بي“.يُعد هذا الاجتماع، استكمالًا لمستهدفات حملة ”نحن نهتم“ التي دُشّنت خلال الفترة الماضية في جميع المشاريع الإنشائية للشركة في الشرق الأوسط، حيث من المخطط انعقاد الاجتماع بشكل نصف سنوي، لاستعراض أهمية التعاون في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار.