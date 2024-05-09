سلطات الإمارات خصصت 15 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات في كينيا

ذكرت "وكالة أبناء الإمارات- وام"، أنّ "بتوجيهات رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان، خصّصت الإمارات مبلغ 15 مليون دولار لمساعدة المتضرّرين من الفيضانات وتداعيات الأمطار الغزيرة الّتي اجتاحت كينيا، وأدّت إلى مقتل مئات الأشخاص ونزوح الآلاف من السكان وتدمير في البنى التّحتيّة، مثل الطّرق والجسور والمنازل والمرافق الصّحيّة والأراضي الزّراعيّة؛ خاصّةً مناطق شمالي العاصمة نيروبي".
ولفت رئيس مجلس الشّؤون الإنسانيّة الدّوليّة، ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى أنّ "الإمارات تحرص دائمًا على تلبية النّداءات الإنسانيّة على المستويَين الإقليمي والدّولي، وفق استجابات عاجلة تستهدف حماية الحياة وحشد الجهود الإنسانيّة لمساعدة الضّعفاء والمنكوبين أينما كانوا، وذلك في ضوء ما يشهده العالم حاليًّا من تغيّرات حادّة تتعلّق بالآثار المناخيّة والبيئيّة، وما يترتّب عليها من كوارث طبيعيّة تستلزم حشد الجهود الدّوليّة الإنسانيّة كافّة، لمساندة الدّول والمجتمعات المحتاجة".
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