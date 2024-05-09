أعلنت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملوا على إخماد حريق شبّ داخل سيّارة من نوع "رابيد"، استهدفتها غارة جوّيّة إسرائيليّة على طريق عام بافليه- صور، ما أسفر عن سقوط أربعة شهداء، حيث قام العناصر بسحب جثامينهم؛ وتولّت جهات أخرى نقلهم إلى المستشفى".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: 4 شهداء إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق عام بافليه- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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