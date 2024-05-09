الخارجية الأمريكية: نراجع رد حماس على هدنة غزة مع شركائنا بالمنطقة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الولايات المتحدة، مساء اليوم الاثنين 6 مايو 2024 ، أنها تلقت رد حماس بالموافقة على الهدنة مع إسرائيل، وأنها تقوم بمراجعته مع شركائها الإقليميين.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن حماس أصدرت ردا، ونراجع هذا الرد الآن، ونناقشه مع شركائنا في المنطقة".

وفي إشارة إلى أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز لا يزال في المنطقة للعمل على التوصل إلى اتفاق، قال ميلر: "سنناقش هذا الرد مع شركائنا خلال الساعات القادمة".

ونوّه ميلر بأن "صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار سيصبان في مصلحة كلا الجانبين".

جاء ذلك بعد أن قالت حركة حماس في بيان، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة .

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة تعثرت في مراحل سابقة، للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخاوف واشنطن بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وأكد بايدن لنتنياهو أن التوصل إلى وقف إطلاق النار مع حماس هو "أفضل وسيلة لحماية حياة الرهائن في غزة"، بحسب المصدر نفسه.

المصدر : وكالات