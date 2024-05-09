أعلنت عضو لجنة الاعلام والاتصالات النائبة بولا يعقوبيان، في تصريح في مجلس النواب، أنّ "لجنة الاعلام والاتصالات اليوم وقفت إلى جانب الزملاء الذين تعرضوا للظلم في قضية التعبير بالرأي".
ولفتت إلى أنّ "قضية ندى عبد الصمد مع قناة الـ"بي.بي.سي" مهمة والمجلس النيابي وضع يده عليها، وقد بحثت اللجنة في هذا الموضوع في حضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري. هذه القضية لن تموت، لكي لا يعود هناك استسهال بهذا الشكل، وتوقيف الصحافيين عن العمل بسبب تغريدة".
وأكدت يعقوبيان أنّ "اللجنة ستتابع الموضوع، كذلك تعرضت الزميلة جويل ابو مارون لمضايقات بشأن معاداة السامية، والتغريدة التي وضعتها ندى هي عن حقوق الشعب الفلسطيني".
من جهتها، ذكرت عبد الصمد أنّ "ما حصل هو اعادة تغريدة في 7 تشرين الأول، وصحيفة الدايلي تلغرف تقول انني خرقت معايير الـ"بي.بي.سي". إن محور الشكوى هو إسرائيلي، وطلب مني التراجع عن مهامي. اعتبرت ان ما حصل معي يمس بمهنيتي. رفضنا دعوى الاذاعة لانه صار هناك تشهير بعملي من قبل الـ"بي.بي.سي" .
وأشارت الى ان "لجنة الاعلام عرضت للموضوع واستمعت الى ما حصل وما تعرضت له من ملاحقة على خلفية شكوى اسرائيلية".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: قضية ندى عبد الصمد ستتابعها لجنة الاعلام ولن يكون هناك استسهال بتوقيف الصحافيين عن العمل بسبب تغريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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