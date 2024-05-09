ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 34904 شهداء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 34904 شهداء، وأكثر من 78514 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت المصادر الطبية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 110 شهداء، و110 إصابات، وفق وكالة الأنباء “وفا”.